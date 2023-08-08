Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за дождя в Москве

В Москве местами начался дождь Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 8 августа местами уже идет дождь. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах во время непогоды, сообщили в телеграм-канале столичного Департамент транспорта.

По данным ЦОДД, сейчас движение затруднено на ТТК в районе Хорошевской эстакады, на Ярославском шоссе около Северянинского путепровода, а также на МКАД в районе Киевского шоссе.

В Москве вечером ожидаются шестибалльные пробки. На загруженность дорог повлияют мелкие аварии, строительные работы и погодные условия. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. В час пик горожанам советуют пересесть на общественный транспорт.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 8 августа ожидается дождь. Местами прогремят грозы. Воздух прогреется до плюс 25-27 градусов.