Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в центре Москвы

Курьер сбил женщину-пешехода и скрылся с места происшествия Фото: прокуратура Москвы

В Москве под стражу заключили курьера, который на электровелосипеде сбил женщину-пешехода, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Авария произошла на ул. Нижняя Красносельская. 22-летний доставщик наехал на женщину, а затем скрылся с места происшествия. Молодой человек не стал оказывать помощь потерпевшей и решил не вызывать на место ДТП сотрудников экстренных служб. Женщина получила серьезные травмы и скончалась в больницу.

Мужчину задержали, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что шесть автомобилей столкнулись на проспекте Генерала Дорохова в Москве. Движение в районе происшествия было незначительно затруднено. На месте работали сотрудники оперативных служб, сведения о пострадавших не поступали.