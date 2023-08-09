Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух БПЛА к Москве силами ПВО

Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении попытки пролета двух беспилотников в столичном регионе. Она дно сбили силами ПВО: один – в районе Домодедова, второй – в районе Минского шоссе, написал глава города в своем телеграм-канале 9 августа.

«Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что на данный момент информации о пострадавших от падения обломков БПЛА не поступало. На месте происшестивя работают сотрулники экстренных служб. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что украинские беспилотники два раза пытались атаковать офисные башни «Москва-Сити». Жертв и пострадавших в результате атаки нет, незначительно повредились фасады высоток.