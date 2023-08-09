Владимир Ефимов: в столице планируется построить 14 спортцентров по программе КРТ

Подпись: Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

14 новых спорткомплексов построят в Москве в рамках программ комплексного развития территорий (КРТ). Суть программы в возвращении в оборот неэффективно используемых городских земель и создании развитой инфраструктуры для жизни и работы москвичей. Проектами будущих спортивных объектов занимаются инвесторы и городские операторы. Общая площадь будущих комплексов порядка 91,5 тыс. кв. м.

— Спорткомплексы появятся на месте бывших промзон, заброшенных участков, недостроев и старых складов в рамках 12 проектов комплексного развития территорий площадью 214,5 гектара, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди запланированных 14 объектов скалолазный центр, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), комплексы для игровых видов спорта. Они появятся в рамках проектов КРТ в Южном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на севере Москвы построят шесть объектов. Их общая площадь 37,6 тыс. кв. м.

— Три из них появятся на месте бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе – это скалолазный центр, комплекс для игровых видов спорта и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Еще по одному такому комплексу, в том числе с бассейном и игровым залом, появится в Коптеве, Западном Дегунине и Восточном Дегунине, – рассказал министр.

В Обручевском будет скалолазный центр, а в Нагорном, Рязанском и Солнцеве — спорткомплексы с бассейном. В СВАО (Бабушкинском, Северном, Останкинском и Ярославском районах) начинают строить четыре спорткомплекса площадью почти 27,3 тыс. кв. м, два из них с бассейнами. Еще четыре объекта площадью, общей площадью 26,7 тыс. кв. м, возведут на западе, юге, юго-западе и юго-востоке.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Всего в Москве идет работа над 188 проектами КРТ, а их общая площадь составляет около 2,45 тыс. га. Реализация проектов даст городу свыше 570 тысяч рабочих мест. Сегодня почти четверть всей новой недвижимости столицы создается именно на территориях, которые ранее использовались неэффективно. Зачастую тут расположены заброшенные нежилые строения, гаражи и старые промзоны.