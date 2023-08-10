Почти 8 млн рублей нашли шереметьевские таможенники у россиянина, вылетающего в Китай Фото: пресс-служба ФТС

В Шереметьево таможенники задержали вылетающего в Китай пассажира с очень большой наличной суммой, в том числе и в иностранной валюте. В общей сложности мужчина пытался вывезти почти 8 млн рублей, рассказали KP.RU в Федеральной таможенной службе.

Пассажира райса Москва-Пекин остановили инспекторы таможни. В рюкзаке россиянина они обнаружили черный полиэтиленовый пакет, в который были завернуты незадекларированные купюры. Всего в багаже мужчины нашли более 7,6 млн рублей, 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал и 36 украинских гривен.

За контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере россиянину грозит наказание в виде штрафа в размере до 15-ти кратной суммы незаконного перемещения денежных средств, либо ограничения свободы на срок до 4 лет.

В пресс-службе ФТС добавили, что чтобы не стать фигурантом уголовного дела, мужчине следовало обратиться в Центробанк РФ. Дополнительный налог за вывоз наличных денег платить бы не пришлось.

Ранее KP.RU писал, что мужчина попытался вылететь в Турцию из Внуково с двухкилограммовой золотой цепью на шее.