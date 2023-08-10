Водитель такси помог 91-летней бабушке из Москвы не отдать свои сбережения мошенникам Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве водитель такси заподозрил, что везет деньги пожилой клиентки мошенникам и заявил в полицию. По наводке бдительного мужчины задержали 27-летнего сообщника телефонных аферистов, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Водитель такси сообщил правоохранителям, что через приложение принял заказ. Он должен был забрать посылку у пожилой женщины на улице Большая Черемушкинская и отвезти в подмосковный город Ивантеевку на улицу Вишневую. Отдавшая ему пакет пенсионерка сильно нервничала, поэтому в пути к месту назначения мужчина решил проверить содержимое. В посылке оказались несколько вещей и крупная сумма денег.

Полицейские выяснили, что 91-летней москвичке позвонила якобы внучка. Она сообщила, что ей требуются деньги для дорогостоящей операции. Бабушка собрала свои сбережения (750 тыс. рублей) и передала таксисту.

27-летнего жителя Московской области, который должен был забрать деньги, задержали. Его отправили под домашний арест. Расследование дела о мошенничестве продолжается.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули предпринимателя из Москвы на 6,5 миллиона рублей.