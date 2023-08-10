Курьер на электровелосипеде проехал на красный и попал под колеса иномарки Фото: прокуратура Москвы

На улице Стромынка Москвы произошло столкновение внедорожника «Тойота», которым управляла 45-летняя женщина и курьера на электровелосипеде. По предварительной информации, молодой человек пересекал перекресток на красный, когда его сбила машина. Расследование контролирует прокуратура столицы, сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло днем 10 августа. Пострадавшего, 25-летнего парня, госпитализировали.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Ранее в столице иномарка сбила шестилетнего ребенка. Мальчик умер в карете скорой помощи. Водитель же машины скрылся с места ДТП, позже его задержали. Оказалось, что он сел за руль пьяным. Свою вину он признал. Следствие просит арестовать виновника аварии.