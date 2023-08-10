В Москве арестовали двух парней после передозировки у 15-летней девочки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве взяли под стражу двух молодых людей. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетней. Следствие считает, что 18- и 32-летний мужчины склонили 15-летнюю девочку к употреблению наркотиков. В тот же день подросток скончалась в больнице от передозировки веществами. О произошедшем рассказали в Следственном комитете России по столице.

По данным следствия, 6 августа 2023 года двое молодых людей 2005 и 1991 годов рождения в квартире жилого дома по улице Неллидовская склонили 15-летнюю девочку к употреблению наркотиков. В результате несовершеннолетняя в тот же день скончалась в медицинском учреждении.

Помимо причинении смерти по неосторожности, молодым людям также предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств лицом в отношении несовершеннолетнего.

В ходе допроса один фигурант признал вину полностью, другой частично.

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