Сергей Собянин: ПВО ликвидировали беспилотник при попытке пролета на Москву Фото: REUTERS

Утром 11 августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что была совершена попытка пролета беспилотника на город. Силами ПВО дрон ликвидировали. Пострадавших нет.

Обломки сбитого беспилотника упали в районе Карамышевской набережной. Серьезных разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

— Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте, — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что более, чем на час закрывали воздушное пространство над аэропортом Внуково. Часть прилетающих рейсов направляли в Домодедово, а вылетающие борта задержали. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.