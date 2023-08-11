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НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:30

Сергей Собянин: ПВО ликвидировали беспилотник при попытке пролета на Москву

Обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной, никто не пострадал
Мила ГЕНЬ
Сергей Собянин: ПВО ликвидировали беспилотник при попытке пролета на Москву

Сергей Собянин: ПВО ликвидировали беспилотник при попытке пролета на Москву

Фото: REUTERS

Утром 11 августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что была совершена попытка пролета беспилотника на город. Силами ПВО дрон ликвидировали. Пострадавших нет.

Обломки сбитого беспилотника упали в районе Карамышевской набережной. Серьезных разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

— Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте, — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что более, чем на час закрывали воздушное пространство над аэропортом Внуково. Часть прилетающих рейсов направляли в Домодедово, а вылетающие борта задержали. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.