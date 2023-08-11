В Домодедово пенсионер украл часы за 150 тыс. рублей, забытые другой пассажиркой Фото: пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Пассажирка обратилась в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово с заявлением о краже наручных часов известной швейцарской марки стоимостью в 150 тыс. рублей. Пенсионера, который решил присвоить себе дорогой аксессуар, вычислили по камерам, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Женщина проходила досмотровый контроль на рамках интроскопа и в лотке забыла дорогостоящие часы. Когда она вспомнила о них и вернулась, аксессуара уже не было.

Сотрудники транспортной полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, куда делся аксессуар. Один из пассажиров, 69-летний житель Подмосковья, также проходивший досмотровый контроль, заметил часы, забрал его из ящика и убрал в рюкзак жены.

Мужчину задержали в перронном автобусе, следовавшем к самолету до Сочи. Его доставили в дежурную часть. В содеянном мужчина сознался, похищенные часы изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что почти 8 млн незадекларированных рублей нашли шереметьевские таможенники у россиянина, вылетающего в Китай.