Синоптик Тишковец: аномальная жара вернется в Москву на следующей неделе Фото: Евгения ГУСЕВА

На следующей неделе в Центральную Россию вернется жара. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости. Температура воздуха в Москве вырастет до +33 градусов.

Предстоящие выходные будут хмурыми, теплыми и дождливыми. При этом, уже в четверг температура воздуха в Москве достигнет 30–33 градусов выше нуля, что на 10 градусов выше климатической нормы.

Также синоптик предполагает, что 17 августа будет побит рекорд 1954 года. Ожидается, что в этот день термометры покажут 33,5 градуса со знаком «плюс».

Однако жаркая погода продержится в городе недолго, отметил Евгений Тишковец. Она отступит уже к следующим выходным.

Ранее KP.RU писал, что по прогнозам синоптиков, оставшуюся часть августа будет комфортная теплая погода.