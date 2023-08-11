В Москве на выходных 12-13 августа пройдет рейд по самокатчикам-нарушителям Фото: Иван МАКЕЕВ

С 12 по 13 августа на территории Москвы пройдут рейды по профилактике нарушений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) и велосипедов. В Госавтоинспекции города напомнили правила для этой группы участников дорожного движения.

Основная цель будущих рейдов заключается в повышении безопасности людей, в том числе детей, использующих для передвижения самокаты и велосипеды.

Как напомнили в Госавтоинспекции Москвы, переходить улицу велосипедистам и самокатчикам можно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в отсутствие угроз. Делать это нужно пешком, свое транспортное средство стоит везти рядом с собой.

Во время движения важно не отвлекаться на гаджеты и держать руль обеими руками — чтобы успеть среагировать на внезапное изменение ситуации на дороге или препятствие.

Также стоит помнить, что одновременно на одном самокате может находиться только один человек.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.