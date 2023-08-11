В Москве пресекли деятельность организаторов незаконной миграции граждан Украины Фото: "КП" Архив

В Москве пресекли деятельность участников преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции граждан Украины. ОПГ в течение двух лет за вознаграждение помогала иностранцам нелегально попасть в Россию. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по столице.

Раскрыть преступную схему и пресечь деятельность злоумышленники смогли сотрудники СК совместно с ФСБ и ГУСБ МВД России.

ОПГ численностью не менее 7 человек с 2021 по 2023 год подыскивала лиц из числа граждан Украины, желавших получить гражданство РФ, но не имевших на то законных оснований. За денежное вознаграждение они изготавливали или подделывали их паспорта: добавлялась информация о якобы регистрации на территории ДНР в период, предшествующий ее вхождению в состав России. Таким образом украинцы могли получить гражданство РФ в упрошенном порядке.

Проворачивать такие схемы злоумышленники могли благодаря тому, что имели связи среди должностных лиц в сфере миграции.

Возбуждено уголовное дело по признакам организации незаконной миграции. Следователи уже провели более 10 обысков и выемок на территории двух регионов, изъяли многочисленные штампы, печати и бланки госорганов и учреждений, в том числе иностранных государств.

В настоящее время задержаны 7 участников организованной группы. Вину по двум вменяемым эпизодам они признали в полном объеме и дали признательные показания. В ближайшее время суд выберет им меру пресечения.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы и Подмосковья работала сеть хостелов для мигрантов, там же им помогали незаконно легализовать свое пребывание в России.