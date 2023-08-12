Три детеныша джейранов родились в Московском зоопарке

Детеныши джейранов родились в Московском зоопарке Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке родились три детеныша джейранов. Это парнокопытные из рода газелей, занесенные в Международную Красную книгу, сообщили на сайте столичной мэрии.

В дикой природе насчитывается всего около 50 тысяч взрослых особей джейранов, причем поголовье продолжает снижаться, поэтому за сохранение этого вида газелей борются разные зоопарки мира, в том числе столичный.

Сейчас в центре воспроизводства редких животных создается резервная популяция джейранов. В этом году детеныши появились у двух газелей. Одна родила самку, вторая – близнецов (самочку и самца).

Всего в центре воспроизводства редких видов животных содержатся 12 джейранов. Новое потомство уже окрепло. Животные начали пробовать свежую траву, ветки, специальный комбикорм, морковь, тыкву и яблоки. Малыши и их мамы живут в отдельном вольере и уже подпускают к себе людей очень близко.

Ранее KP.RU писал, что в Москве прошел главный смотр собак корги. Организаторами мероприятия выступила «Лига любителей породы вельш корги пемброк».