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НовостиОбщество12 августа 2023 7:58

Три детеныша джейранов родились в Московском зоопарке

Малыши и их мамы живут в отдельном вольере
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Детеныши джейранов родились в Московском зоопарке

Детеныши джейранов родились в Московском зоопарке

Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке родились три детеныша джейранов. Это парнокопытные из рода газелей, занесенные в Международную Красную книгу, сообщили на сайте столичной мэрии.

В дикой природе насчитывается всего около 50 тысяч взрослых особей джейранов, причем поголовье продолжает снижаться, поэтому за сохранение этого вида газелей борются разные зоопарки мира, в том числе столичный.

Сейчас в центре воспроизводства редких животных создается резервная популяция джейранов. В этом году детеныши появились у двух газелей. Одна родила самку, вторая – близнецов (самочку и самца).

Всего в центре воспроизводства редких видов животных содержатся 12 джейранов. Новое потомство уже окрепло. Животные начали пробовать свежую траву, ветки, специальный комбикорм, морковь, тыкву и яблоки. Малыши и их мамы живут в отдельном вольере и уже подпускают к себе людей очень близко.

Ранее KP.RU писал, что в Москве прошел главный смотр собак корги. Организаторами мероприятия выступила «Лига любителей породы вельш корги пемброк».