Юные артисты представляют Москву на Международном детском культурном форуме

фото пресс-службы ГБУ г. Москвы «ДОП СКИ»

В Новой Третьяковке на Крымском Валу проходит II Международный детский культурный форум. На нем собираются талантливые ребята со всей страны и из ближнего зарубежья. Столицу в этом году представляют свыше 80 учащихся творческих образовательных учреждений.

— В составе московской делегации — юные музыканты, художники, исполнители классического танца, артисты хореографических ансамблей. Многие из них — лауреаты конкурса грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства, победители всероссийских и международных соревнований, — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина

Все три дня форума мальчикам и девочкам рассказывают о национальных традициях, наставники проводят мастер-классы, читают лекции. Еще они посещают с экскурсиями ключевые культурные площадки города — ВДНХ и «Мосфильм», концертный зал «Зарядье», Третьяковскую галерею, Пушкинский музей и цирк на Вернадского. Перед ребятами выступают именитые деятели культуры и искусства.

Московскую делегацию на мероприятии представляют ученики столичных музшкол имени Дунаевского,Скрябина и Шебалина из школы искусств имени Дягилева и других учреждений.

На Международном детском культурном форуме ежедневно проходят выступления лучших песенно-танцевальных коллективов. В финальный день запланирован гала-концерт.