Станции проката и велопарковки появились у трех автовокзалов в Москве

Велопарковки и станции велопроката заработали у трех московских автовокзалов Фото: Оксана ЗУЙКО

В Москве появились велопарковки и станции проката у трех автовокзалов: Центрального, Северных Ворот и Южных Ворот. Теперь здесь горожане смогут оставить свой велосипед и самокат, или воспользоваться сервисом аренды, сообщили на сайте mos.ru.

У трех автовокзалов доступны для аренды современные электровелосипеды 2.0, а у Центрального автовокзала установлена станция проката механических велосипедов.

Столичные автовокзалы отличаются высоким уровнем комфорта. В них есть удобные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, бесплатный Wi-Fi, кафе и автоматы с едой и напитками.

Приобрести билеты на автобусы можно в мобильном приложении «Метро Москвы», на сайте метрополитена, в кассах автовокзалов и на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово».

Ранее KP.RU писал, что в Москве пройдет рейд по самокатчикам-нарушителям 12-13 августа.