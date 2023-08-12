Ликсутов: За десять лет в столичном метро запустили более 260 тематических поездов

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

За десять лет Московский транспорт стал не только быстрее и комфортнее, но и интереснее. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о созданных за это время тематических составах в столичном метрополитене.

«Мы запускаем в метро тематические поезда, которые помогают расширять кругозор москвичей и гостей города, - отметил заммэра. - Пассажиры узнают интересные факты из самых разных сфер - истории, культуры и общественной жизни. С 2013 года в метро вышли на линии более 260 тематических поездов».

По его словам, обычно такие составы курсируют в течение полугода.

«Мы делаем поездки в Московском транспорте не только комфортными, но и интересными по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», - сказал Ликсутов.

Чаще всего увидеть необычный поезд и прокатиться в нем можно на Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской линиях. За десять лет тематические составы посвятили разным темам, среди которых:

- творчество великих классиков литературы Сергея Есенина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского;

- крупные события - Олимпиада в Сочи, День космонавтики, 870-летие Москвы;

- история регионов России - Республики Коми, Нижегородской области, Башкирии, Дальнего Востока;

- деятельность российских организаций и ведомств - «Активный гражданин», Роспотребнадзор, МЧС России.