Движение перекроют на 14-м км МКАД в Москве ночью 13 августа

Автомобилистов просят заранее планировать поездки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на внутренней стороне 14-го км МКАД перекроют движение из-за строительных работ. Ограничения будут действовать 13 августа с 02:00 до 02:20, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, движение будет закрыто от съезда с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля до съезда с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД.

В Дептрансе просят автомобилистов заранее планировать поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что в Москве появились станции проката и велопарковки у трех автовокзалов – Центрального, Северных Ворот, Южных Ворот. Здесь можно оставить личный велосипед или самокат, а также воспользоваться услугой аренды транспорта. С тарифами можно ознакомиться на сайте «Велобайк»