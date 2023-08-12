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НовостиПроисшествия12 августа 2023 16:19

Водитель грузовика погиб при столкновении со столбом на юго-востоке Москвы

Обстоятельства аварии выясняются
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Водитель потерял управление, вылетел с дороги на Рязанском проспекте и врезался в столб

Водитель потерял управление, вылетел с дороги на Рязанском проспекте и врезался в столб

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на Рязанском проспекте в субботу, 12 августа, произошла авария: водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм он скончался на мете ДТП. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Водитель потерял управление, вылетел с дороги на Рязанском проспекте и врезался в столб», рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. ДТП произошло в 17:30.

На месте происшествия работали оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что в Москве курьер на электровелосипеде проехал на красный и попал под колеса авто. 25-летнего парня госпитализировали в медицинское учреждение, информация о его состоянии не уточняется. Прокуратура ВАО взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.