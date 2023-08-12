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НовостиПроисшествия12 августа 2023 16:49

Рабочий погиб после падения в шахту лифта на севере Москвы

Обстоятельства произошедшего выясняются
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве рабочий упал в шахту лифта и погиб

В Москве рабочий упал в шахту лифта и погиб

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве рабочий упал с 20-го этажа в шахту лифта и разбился насмерть, сообщил источник KP.RU.

Инцидент произошел в строящемся здании на 5-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе Москвы. Мужчина сорвался вниз, его придавило упавшими строительными материалами. На месте работали сотрудники экстренных и оперативных служб. Тело рабочего извлекли из шахты лифта.

«Такая заявка к нам поступала, но помощь наших сотрудников там не потребовалось, - рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Организована проверка.

Ранее KP.RU писал, что в марте рабочий погиб при падении в шахту лифта на строящемся объекте в центре Москвы. Погибшему было 36 лет. По факту ЧП в столичной прокуратуре организовали проверку.