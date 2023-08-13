Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро Москвы

Движение на Замоскворецкой линии ввели в график Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на «зеленой» ветке метро задерживались поезда из-за человека, упавшего не пути, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром 13 августа.

«На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - говорилось в сообщении.

Через десять минут движение на участке начали вводить в график, а еще через 15 минут – полностью восстановили. Поезда ходят в привычном режиме. Информация о состоянии человека, упавшего не рельсы, не уточняется. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на станции метро «Кожуховская» девушка потеряла сознание и упала под прибывающий поезд. Машинист быстро среагировал и успел затормозить: пассажирка выжила. Из-за инцидента поезда задерживались на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро.