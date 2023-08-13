Грузовик и легковушка столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло ДТП: столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, что после столкновения с фурой машина на высокой скорости врезалась в стену и опрокинулась. На месте ДТП работают оперативные службы города, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

В Дептрансе добавили, что движение в Лефортовском тоннеле затруднено. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезд и заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU писал, что водитель грузовика погиб в ДТП на Рязанском проспекте в Москве. Он не справился с управлением, фура влетела в столб. ДТП произошло в субботу, 12 августа, в 17:30. Детали случившегося выясняются.