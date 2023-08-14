Врач-терапевт перечислил напитки, лучше всего утоляющие жажду

Квас и чай лучше всего утоляют жажду в жару Фото: Shutterstock

Роскачество пообщалось с врачом-терапевтом Сергеем Галкиным. У специалиста узнали, какие напитки он считает лучшими для утоления жажды.

На первом месте оказалась чистая вода. Однако необязательно пить только ее чтобы чувствовать себя хорошо. Так, Сергей Галкин назвал квас напитком, который также подходит для утоления жажды. Все дело в углекислотах и аминокислотах, которые задерживаются в организме.

— Не стоит также забывать и о бактерицидных свойствах этого напитка. Но и это еще не все. В квасе содержатся полезные вещества — кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы В, витамин С, — рассказал врач.

Другой вариант, чем можно спасаться в жару — это чай. Подходят и черный, и зеленый, и травяной. Особенно хорош чай после еды. Он содержат большое количество антиоксидантов и хорошо восполняют объем потраченной жидкости.

Также жажду может утолить комбуча — напиток на основе чайного гриба. Однако Сергей Галкин добавил, что ее полезные свойства научно не доказаны.

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