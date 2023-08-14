Двое мигрантов избили полицейского у входа в кафе на западе Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

На крыльце кафе на улице Ивана Франко на западе Москвы двое молодых людей, возрастом 25 и 26 лет, избили сотрудника полиции, который прибыл, чтобы пресечь их противоправные действия. Мужчин задержали, они оказались нелегальными мигрантами из Средней Азии, рассказали в Следственном комитете России по столице.

Инцидент произошел ночью 12 августа. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Молодым людям предъявили обвинение. Один из них вину признал частично, второй не признал совсем. Следствие намерено просить суд о заключении фигурантов под стражу.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что молодые люди находились на территории столичного региона с нарушением требований миграционного законодательства. Также в кафе, возле которого произошло избиение полицейского, выявили еще восемь лиц, которые находились на территории Москвы нелегально.

Ранее KP.RU писал, что в столице пресекли деятельность ОПГ, которая промышляла организацией незаконной миграции граждан Украины.