Сергунина: Проект о детском образовательном туризме стартует на платформе «Город идей»

Фото: пресс-служба Мостуризма

С 22 по 28 августа жители столицы могут поучаствовать в проекте «Москва — город открытий» на платформе «Город идей». Регистрация уже началась. Горожане могут внести свои предложения по развитию образовательного туризма.

«“Город открытий” — это познавательный туристический проект, в рамках которого дети посещают знаковые места столицы и одновременно знакомятся с профессиями будущего. По восьми маршрутам прошли уже более 7,5 тысячи ребят из разных регионов страны. Приглашаем москвичей поделиться идеями по дальнейшему развитию программы», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На выбор - несколько тем, среди них новые площадки для познавательных треков, создание фирменного персонажа, видеопрезентации, слогана и сувениров для «Города открытий». Во время обсуждения участникам предстоит назвать универсальные навыки, которые сегодня полезно освоить детям. А еще нужно будет перечислить важные для наставников знания. При этом можно поделиться своими впечатлениями от познавательных путешествий.

После изучения всех идей эксперты выберут лучшие. Их выставят на голосование, доступное пользователям платформы. Самые популярные инициативы реализуют.

Сегодня в проекте «Город открытий» можно пройти такие маршруты, как «Транспорт и космос», «Урбанистика», «Цифровые технологии и телекоммуникации», «Креативные индустрии», «Биотехнологии и биомедицина», «Энергетика», «Экология» и «Гуманитарные технологии». Гиды-кураторы помогают школьникам освоить необходимые навыки в той или иной профессии на площадках технопарков, университетов и кластеров. Затем дома дети создают свои исследовательские работы. Среди партнёров проекта - более 100 площадок. Методология применяется и в регионах России.