Москвичам рассказали о погоде 15 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Гидрометцентра России сообщают, что во вторник, 15 августа, в Москве будет теплая погода: воздух прогреется до 24-26 градусов выше нуля. При этом в столице ожидается переменная облачность без осадков. Прогноз погоды опубликован на сайте метеоцентра.

Днем ветер будет дуть с запада и северо-запада. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. К ночи западное направление изменится на северное. Скорость немного снизится — до 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха в темное время суток опустится до 13-15 градусов тепла. Облачность сохранится.

Атмосферное давление в течение суток будет выше нормы Московского региона: 753 мм ртутного столба днем и 754 — ночью.

Ранее KP.RU писал, что к пятнице температура в столице достигнет пика.