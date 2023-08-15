МЧС опровергло сообщения о взрыве газовой колонки в квартире в Люблино Фото: "КП" Архив

Утром 15 августа в сети появились сообщения о взрыве газовой колонки в квартире дома на улице Судакова в районе Люблино Москвы. В пресс-службе ГУ МЧС России по столице заверили, что эта информация не соответствует действительности.

Сообщение спасателям поступило в 10:18. Информатор рассказал о ЧП в доме 26. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательных подразделений установили, что произошло нештатное отключение газовых счетчиков в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Признаков пожара и разрушений не обнаружено.

Также не было информации о пострадавших.

Ранее KP.RU рассказывал, что в одной из квартир на 15 этаже жилого дома на севере Москвы произошел взрыв. Выяснилось, что случился хлопок фриона, в результате чего выбило стекла в окнах. Пострадал один человек — частный мастер, который занимался починкой техники. Проводится проверка.