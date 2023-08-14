Что произошло за день 10 августа 2023 года в Москве

Похожий на мину предмет нашли возле здания «Аэрофлота» в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

Возле здания «Аэрофлота» в Москве прохожие заметили подозрительный предмет, визуально похожий на мину. Об этом сообщили в полицию. Правоохранители провели проверку: подозрительный предмет оказался запчастью от системы полива газонов. Об этом KP.RU рассказали в ГУ МВД России по столице.

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