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НовостиОбщество14 августа 2023 17:21

Что произошло за день 10 августа 2023 года в Москве

Подозрительный предмет возле «Аэрофлота» в Москве оказался частью системы полива
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Мила ГЕНЬ
Похожий на мину предмет нашли возле здания «Аэрофлота» в Москве

Похожий на мину предмет нашли возле здания «Аэрофлота» в Москве

Фото: Артем КИЛЬКИН

Возле здания «Аэрофлота» в Москве прохожие заметили подозрительный предмет, визуально похожий на мину. Об этом сообщили в полицию. Правоохранители провели проверку: подозрительный предмет оказался запчастью от системы полива газонов. Об этом KP.RU рассказали в ГУ МВД России по столице.

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