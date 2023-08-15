Москвичка продала квартиру, набрала кредитов и отдала все деньги мошенникам Фото: Shutterstock

Телефонные мошенники смогли убедить жительницу Москвы взять кредиты, занять у друзей и родственников продать квартиру и вместе со всеми сбережениями отдать деньги им. В течение месяца злоумышленники врали о необходимости защитить свои активы от недобросовестных сотрудников банка, рассказали в прокуратуре столицы.

В начале июля москвичке поступил звонок от неизвестного, который рассказал, что произошла утечка персональных данных и предложил ждать звонка от правоохранительных органов. Затем с ней действительно связались якобы полицейские. Они сообщили женщине, что она может стать жертвой мошенничества. Чтобы спасти свои деньги, их необходимо было перевести на «безопасные счета». Для убедительности злоумышленники присылали женщине сведения о якобы прослушивании недобросовестного менеджера банка.

Аферисты поняли, что их жертва доверчива и продолжили с ней «работать». Они убедили взять три кредита, а заемные деньги также перевести на их счета.

На этом они не остановились. По указке мошенников москвичка продала свою квартиру на ул. Миклухо-Маклая и передала деньги курьеру.

Напоследок женщину поблагодарили за сотрудничество и пообещали компенсацию морального ущерба в размере более 12 млн рублей, но что бы ее получить нужно было заплатить 2,4 млн рублей. Москвичка одолжила 1 млн рублей у коллеги и племянника, после чего перевела их все на тот же «безопасный счет».

Уже в середине августа, когда новый собственник попросил выписаться из квартиры, а пострадавшая не дозвонилась до «правоохранителей», она поняла, что стала жертвой мошенников. Ущерб превысил 18,6 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что московские полицейские задержали арендодателей-мошенников. Молодые люди брали предоплату перед просмотром жилья и исчезали.