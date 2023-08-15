В Новой Москве трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна

В Новой Москве маленький мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна Фото: прокуратура Москвы

Из окна квартиры 5 этажа жилого дома на улице Центральная поселения Первомайское в Новой Москве выпал трехлетний ребенок. Мальчик, пока его мать отвлеклась, оперся на москитную сетку, которая его не выдержала. О произошедшем рассказали в прокуратуре Москвы.

Известно, что мать ненадолго оставила малыша без присмотра. Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту организована проверка. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

В правоохранительном ведомстве напомнили, что москитная сетка не защищает детей от падения. Маленьких жителей квартиры нужно оградить от открытых окон. В том числе стоит отодвинуть мебель, чтобы ребенок не смог по не забраться на подоконник.

Ранее KP.RU делился подробностями из жизни семьи, в которой младенец выпал из окна четвертого этажа. Мальчик выжил.