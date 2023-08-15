Юрист Георгиева: визиты опеки сократят количество выпадающих из окон детей Фото: Shutterstock

Юрист из Москвы Алла Георгиева поделилась своим мнением насчет эффективных методов борьбы с участившимися случаями выпадения детей из окон. Так, она считает, что семьям нужно бесплатно устанавливать специальные механизмы, а органам опеки регулярно проверять их работоспособность. Об этом эксперт по юридическому праву рассказала интернет-изданию «Подмосковье Сегодня».

— Считаю необходимым на законодательном уровне предоставить бесплатную возможность семьям с детьми устанавливать на окна специальные блокировочные механизмы, которые не позволят ребенку выпасть из окна, — высказалась Георгиева.

Эти системы должны состоять из сложных замков, с которыми дети справиться не смогут.

Помимо этого, все семьи с маленькими детьми должны регулярно посещать органы опеки совместно с мастерами. Пока инспекторы будут проверять жилищные условия, специалисты смогут осмотреть блокираторы на исправность.

А вот ужесточение наказаний для родителей за инциденты с окнами юрист не поддерживает. Это только ухудшит положение семьи, не приведя к положительным результатам, считает Алла Георгиева.

Напомним, 15 августа в Новой Москве трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, облокотившись на москитную сетку. Его мама отвлеклась ненадолго, оставив малыша без присмотра.