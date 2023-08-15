Парк «Зарядье» временно закрыли из-за обнаружения неопознанного устройства Фото: Александр ГЛУЗ

Работу парка «Зарядье» временно приостановили. Причиной стало неопознанное устройство, найденное на территории. Об этом сообщили на сайте парка.

Доступ на территорию парка временно закрыли. Сотрудников и посетителей эвакуировали. На месте работают кинологические службы.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее из-за сообщения о «минировании» эвакуировали Большой театр. Представитель учреждения рассказала, что такая информация поступает на почту театра регулярно. Здание обследовали специалисты, взрывных устройств они не обнаружили. Кроме того, в театре в момент эвакуации почти никого не было: большинство работников сейчас находятся в отпуске.