Грузовик протаранил такси на светофоре на востоке Москвы

В результате ДТП пострадала пассажирка такси Фото: прокуратура Москвы

В Москве утром 16 августа на улице Стромынка произошла авария: водитель грузовика протаранил машину такси, после этого столкнулись еще два автомобиля. Транспортные средства стояли на светофоре, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В результате ДТП пострадала пассажирка такси, девушку госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о ее состоянии не уточняется. Транспортные средства повреждены. На месте работали оперативные службы города, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Прокуратура ВАО контролирует установление всей деталей аварии, по факту случившегося организована процессуальная проверка. Виновника ДТП привлекут к законной ответственности.

Ранее KP.RU писал, что 13 августа грузовик и легковушка столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве. Информация о пострадавших не поступала. Движение на участке было затруднено.