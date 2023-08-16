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НовостиПроисшествия16 августа 2023 5:52

Грузовик протаранил такси на светофоре на востоке Москвы

Пострадала пассажирка такси, девушку госпитализировали
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В результате ДТП пострадала пассажирка такси

В результате ДТП пострадала пассажирка такси

Фото: прокуратура Москвы

В Москве утром 16 августа на улице Стромынка произошла авария: водитель грузовика протаранил машину такси, после этого столкнулись еще два автомобиля. Транспортные средства стояли на светофоре, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В результате ДТП пострадала пассажирка такси, девушку госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о ее состоянии не уточняется. Транспортные средства повреждены. На месте работали оперативные службы города, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Прокуратура ВАО контролирует установление всей деталей аварии, по факту случившегося организована процессуальная проверка. Виновника ДТП привлекут к законной ответственности.

Ранее KP.RU писал, что 13 августа грузовик и легковушка столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве. Информация о пострадавших не поступала. Движение на участке было затруднено.