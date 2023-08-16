Вильфанд предупредил о «ростовском лете» с 30-градусной жарой в Москве

В Москву придет аномальная жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москву в ближайшие три дня придет «ростовское лето»: температура воздуха составит плюс 28-32 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы», - отметил синоптик.

По его словам, в среду, 16 августа, воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, в четверг - до плюс 27-29 градусов. В пятницу, 18 августа, столбики термометров покажут 29-31 градус тепла. Температурный фон будет на четыре-шесть градусов выше климатической нормы.

Вильфанд добавил: жара будет недолгой, уже в выходные в столице похолодает до плюс 20-25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.

Как писал KP.RU, Гидрометцентр сообщил, что пик зноя в Москве ожидается 18 августа. Воздух в столице раскалится до плюс 30-32 градусов.