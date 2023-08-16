МЧС предупредило о сильной жаре в Москве с 16 по 18 августа

В Москве с 16 по 18 августа ожидается аномальная жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 16 по 18 августа ожидается аномальная жара. В дневные часы столбики термометров будут показывать плюс 29-31 градуса, предупредили в столичном главке МЧС России.

Во время летнего зноя горожан просят быть осторожными, избегать перегревания на солнце, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей, пить больше воды.

Кроме того, москвичей призывают купаться только в разрешенных местах, не заплывать за буйки, не выплывать на судовой ход. Также в воду нельзя заходить в состоянии алкогольного опьянения. Детей не стоит оставлять без присмотра, особенно у воды.

Ранее KP.RU писал, что глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о «ростовском лете» с 30-градусной жарой в Москве. Знойная погода сохранится до выходных.