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НовостиПроисшествия16 августа 2023 7:45

Парк «Зарядье» в Москве вновь эвакуировали из-за угрозы взрыва

На месте работает кинологическая служба
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сотрудников и посетителей парка «Зарядье» эвакуировали

Сотрудников и посетителей парка «Зарядье» эвакуировали

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве утром в среду, 16 августа, временно приостановили работу парка «Зарядье» из-за обнаружения неопознанного устройства. Об этом сообщили на официальном сайте парка.

«Доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», - говорится в сообщении.

На место направили представителей экстренных служб, работают кинологи. Сотрудников и посетителей парка «Зарядье» эвакуировали. Детали случившегося выясняются.

По данным телеграм-канале «STOT», эвакуацию провели из-за угрозы взрыва.

Напомним, вечером 15 августа парка «Зарядье» также временно закрывали из-за обнаружения на территории подозрительного предмета. Проводилась эвакуация. На место приезжали правоохранители, в том числе кинологи. После проверки парк заработал в привычном режиме. Опасных находок обнаружено не было.