В Новой Москве 16-летнего подростка нашли мертвым в ванной после курения вейпа

Столичные следователи организовали проверку по факту смерти юноши Фото: Герман ВОЛКОВ

В Новой Москве нашли тело 16-летнего подростка. Известно, что перед смертью юноша принял горячую ванну и покурил вейп, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

При этом утоняется, что причиной смерти парня стала не электронная сигарета. По предварительной информации, подросток умер от передозировки наркотиками. Назначены необходимые экспертизы, детали случившегося выясняются.

В ГСУ СК России по Москве добавили, что по факту смерти молодого человека проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 15-летняя девочка скончалась от передозировки наркотиков. К употреблению запрещенных веществ ее склонили двое молодых людей. Их задержали и заключили под стражу. Один из фигурантов полностью признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.