Москвичи хотят зарабатывать более 250 тысяч на семью из трех человек

На семью из трех человек среднестатистический москвич хотел бы иметь доход в 257 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичи в среднем хотят иметь доход в 257 тысяч рублей на семью из трех человек, сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Уточняется, что мужчины назвали более высокую сумму – 266 тысяч рублей, а женщинам достаточно 246 тысяч рублей на семью из трех человек. При этом только 2% респондентов устроил бы доход до 100 тысяч рублей.

Каждый шестой опрошенный хотел бы зарабатывать на семью от 100 до 150 тысяч рублей, а каждый пятый – от 150 до 200 тысяч рублей. Более крупные суммы называли реже: от 300 до 500 тысяч рублей – от 2% до 7%.

Ранее KP.RU писал, что промоутер Артем Турчин раскрыл реальные доходы зазывал в Москве. По его словам, специалисты могут зарабатывать до 90 тысяч рублей в месяц, а в летний сезон – до 140 тысяч рублей.