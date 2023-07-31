Промоутер Турчин раскрыл реальные доходы зазывал в Москве

В Москве в летний сезон промоутеры могут зарабатывать до 140 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве промоутеры могут зарабатывать порядка 90-140 тысяч рублей в месяц, рассказал корреспонденту KP.RU промоутер Артем Турчин.

По его словам, промоутеры – люди, которые раздают флаеры на улице – зарабатывают по-разному, но часто больше, чем «менеджеры по продажам». У Турчина почасовая ставка составляет около 700 рублей, за приведенных клиентов ему не доплачивают. При этом в месяц промоутер зарабатывает порядка 90 тысяч рублей, а в летний сезон – до 140 тысяч рублей.

Специалист отметил, что «зазывалам», которые просто раздают листовки в Москве, в среднем платят 200-350 рублей за час работы.

Турчин добавил, что на рабочую смену он всегда выходит в строгом костюме и белой сорочке. «Костюм — обязательная униформа. Люди на тебя сразу иначе смотрят», — добавил он.

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