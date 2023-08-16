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НовостиОбщество16 августа 2023 13:08

Вильфанд: в Москве купальный сезон продлится дольше обычного

В начале третьей декады августа водоемы прогреются до +20-21 градуса
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В столичном регионе купальный сезон продлится дольше обычного

В столичном регионе купальный сезон продлится дольше обычного

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичном регионе купальный сезон продлится дольше обычного из-за теплой погоды. В третьей декаде августа вода в реках и озерах столицы прогреется до плюс 20-21 градуса, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России.

«Сейчас купальный сезон в Москве прекрасный, и он продолжается, как минимум, до конца нынешней недели и начала следующей, потому что погода будет теплой», - подчеркнул синоптик.

По его словам, к выходным температура водоемов будет довольно комфортной – плюс 20-21 градуса. В понедельник, 21 августа, температурные показатели не изменятся, после этого вода может стать прохладнее, так как ночи станут длиннее.

Вильфанд добавил, что третья декада августа в Москве начнется с солнечной и теплой погоды.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило москвичей о сильной жаре с 16 по 18 августа. Столбики термометров будут показывать плюс 29-31 градуса.