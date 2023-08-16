Тишковец: купальный сезон в Москве завершится в предстоящие выходные

Купальный сезон в Москве подходит к концу Фото: Иван МАКЕЕВ

Купальный сезон в Москве подходит к концу: уже предстоящие выходные он завершится, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Я думаю, что вот эти выходные будут с точки зрения купального сезона, наверное, завершающими. У нас температурный фон 19 и 20 августа, во-первых, понизится после жары, и по ночам столбики термометра будут опускаться до плюс 9-14 градусов», - пояснил он.

По словам синоптика, субботу и воскресенье – 19 и 20 августа – дневная температура в столице составит плюс 20-25 градусов. Однако после начнется постепенное похолодание,

подуют северные ветра, в городе станет заметно прохладнее. Кроме того, уменьшится световой день, а вода в столичных водоемах охладится.

Тишковец добавил: Москва опоздала на две недели с началом купального сезона, но его удалось продлить в конце августа.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило о сильной жаре в Москве с 16 по 18 августа. Воздух прогреется до плюс 29-31 градуса.