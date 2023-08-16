Рабочий пострадал при падении в установку по переработке бетона в Москве

На западе столицы рабочий упал в рециклинговую установку Фото: прокуратура Москвы

В Москве на стройке 20-летний рабочий упал в рециклинговую установку (установку по переработке бетона). Молодой человек получил серьезные травмы, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры вечером в среду, 16 августа.

Инцидент произошел на строящемся объекте на Производственной улице. Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, его состояние оценивается как тяжелое.

Солнцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всей причин и обстоятельств случившегося. Организована проверка, по ее результатам правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что на западе Москвы рабочий погиб после падения строительного лифта. Еще один мужчина получил травмы, его госпитализировали в больницу. Детали ЧП устанавливают правоохранители.