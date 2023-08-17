Москвичей предупредили о 30-градусной жаре 17 августа

В столице ожидается теплая и сухая погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в четверг, 17 августа, прогнозируется небольшая облачность и жара до плюс 28-30 градусов. Обойдется без дождей, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба, что выше нормы. В городе будет дуть северо-западный, северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на пятницу характер погоды в столице практически не изменится: будет облачно, сухо и тепло. Столбики термометров покажут плюс 15-17 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду.

Днем 18 августа воздух в Москве прогреется до плюс 29-31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Во время непогоды порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Тишковец сообщил о завершении купального сезона в Москве в предстоящие выходные.