«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за аномальной жары 17 августа

Предупреждение и сильной жаре будет действовать в столице с 11:00 до 16:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за аномальной жары. Днем в столице воздух прогреется до плюс 29-31 градуса, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение и сильной жаре будет действовать в столице с 11:00 до 16:00 17 августа.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 11 ч. 17 августа до 16 ч. 17 августа. Сильная жара 29...31гр», - сказано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о 30-градусной жаре в четверг. Атмосферных осадков в столице не ожидается. В городе будет дуть северо-западный, северный ветер со скоростью 4-9 м/с.