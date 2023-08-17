Более 15 тыс. кредитов по семейным ипотекам выдали в Москве за полгода

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В Москве продолжает расти популярность программы «Семейная ипотека». За полгода в столице выдали более 15,6 тысяч кредитов на общую сумму 134,3 миллиарда рублей, что на 22% больше по количеству и на 30% - по объему, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что столица продолжает лидировать по выдаче семейной ипотеки в России. На Москву приходится 10% выданных кредитов по этой программе и 18% от их объема.

«Семейная ипотека продолжает пользоваться популярностью у жителей города: в первом полугодии объем выдачи вырос на 30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 134,3 миллиарда рублей», – добавил Ефимов.

Один из основных двигателей ипотечного рынка в столице – льготные программы. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, в столице доля льготных программ возросла на 12% по сравнению с прошлым годом.

Москва за последние годы стала одним из мировых лидеров по качеству жизни. Столица успешно конкурирует с другими крупными мегаполисами. Программа «Семейная ипотека» позволяет рефинансировать существующие ипотечные кредиты с использованием льготной ставки. Благодаря чему москвичам удается сэкономить значительную сумму денег и приобрести собственное жилье. Высокий интерес к программе обусловлен ее расширением и низкими процентными ставками.