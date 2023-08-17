Врач Воробьева посоветовала пить в жару воду и травяной чай

В жару лучше всего пить очищенную воду температурой 20-22 градуса Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в беседе с «РИАМО» рассказала о лучшем способе борьбы с жаждой в жаркую погоду. В летний зной лучше всего пить очищенную воду температурой 20-22 градуса.

Специалистка добавили: утолить жажду также поможет минеральная вода, чай, напитки из травяных сборов. При этом в жару лучше отказаться от сладких лимонадов, соков, газировок.

«Лимонады, газировки, соки не утоляют жажду из-за большого содержания сахара», - пояснила эксперт.

Ранее KP.RU писал, что в Московский регион вернулась аномальная жара. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за летнего зноя. По словам синоптиков, днем столбики термометров будут достигать плюс 29-32 градуса. К выходным жара начнет отступать, на смену ей придут дожди.