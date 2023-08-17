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НовостиОбщество17 августа 2023 12:15

Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по МЦД-3

Маршрут наземного метро протянулся на 85 км
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Путин и Собянин дали старт движению по МЦД-3

Путин и Собянин дали старт движению по МЦД-3

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа открыли третий центральный диаметр (МЦД-3). В церемонии участие также принял и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Разрешаю», - дал команду президент. После этого первые Иволги 3.0 отправились из Зеленограда и Раменского одновременно.

Напомним, третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) свяжет Зеленоград с Раменским. Протяженность маршрута составляет 85 километров, на нем расположено 38 станций, на 14 из них есть пересадки на метро, МЦК и пригородные направления ж/д. Новая ветка улучшит транспортную доступность около одного миллиона жителей.

Ранее KP.RU писал, что осенью 2023 года запустят МЦД-4. По словам Сергея Собянина, основные работы на объекте завершены.