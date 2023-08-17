Врач назвала четыре продукта для улучшения памяти у пожилых

Диетолог посоветовала пожилым есть рыбу, чернику, тыквенные семечки и грецкие орехи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач- диетолог Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24» рассказала о продуктах, поддерживающих работоспособность мозга и улучающих память у пожилых людей. По ее словам, это рыба, черника, тыквенные семечки и грецкие орехи.

По словам специалистки, для улучшения умственной деятельности необходимы омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в рыбе – лососе, семге, сельди.

Кроме того, источником полиненасыщенных жирных кислот являются грецкие орехи. В них также много есть витамины А, D и Е, необходимые для поддержания мозговой активности.

Ягоды с темной окраской, в особенности черники, содержат биофлавоноиды и антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от окисления. А семена тыквы богаты цинком, магнием и медью: эти минералы нужны для профилактики болезни Альцгеймера.

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