Во все ТЦ Москвы поступили сообщения о «минировании»

Во все столичные торговые центры поступили анонимные сообщения о «минировании» Фото: Артем КИЛЬКИН

Во все столичные торговые центры поступили анонимные сообщения о «минировании», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Все ТЦ в Москве "заминировали" с Украины, идут проверки, эвакуация не проводится», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщения об угрозе взрыва отправили с территории Украины. Сотрудники оперативных служб приступили к проверкам. Эвакуация в московских ТЦ не проводится. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 15 и 16 августа временно закрывался парк «Зарядье». Причиной стали неопознанные устройства, найденные на территории парка. Проводилась эвакуация сотрудников и посетителей. Никто не пострадал. На месте работали кинологи, угрозы не подтвердились.