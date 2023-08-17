Три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

ДТП произошло на пересечении Новомосковской улицы и улицы Академика Королева Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве днем 17 августа произошла авария на пересечении Новомосковской улицы и улицы Академика Королева: водитель «Лада-Гранта» проехал на «красный» сигнал светофора и врезался в машину марки KIA, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В результате ДТП пострадали три человека. Информация об их состоянии не уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Им оказался баскетболист Борис Сапрыгин. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево, пострадал пассажирка авто: водитель не вызвал скорую и полицию, оставил женщину и уехал.